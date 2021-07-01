В России жестоко избили активиста, который записал обращение к Путину

В России жестоко избили активиста, который записал обращение к Путину

Нападение произошло 30 июня, в день проведения "прямой линии" с президентом России.

В Тамбовской области (Российская Федерация) совершено нападение на активиста Романа Герасимова, который вместе с односельчанами записал обращение к Владимиру Путину с просьбой не допустить строительство мусорного полигона рядом с домами. Как сообщает Мk.ru, этот инцидент произошел утром 30 июня перед началом "прямой линии" с президентом России.

По информации регионального управления МВД РФ, на Герасимова напали трое неизвестных, когда он вышел из своего дома в селе Березовка. Его вытащили из автомобиля, за руль которого он уже сел, и начали жестоко избивать. Нападавшие нанесли активисту, в частности, три удара ножом — в живот, грудь и ногу.

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Преступники скрылись с места происшествия на автомобиле без номерных знаков, который впоследствии обнаружили недалеко от села. Пострадавшего госпитализировали, в больнице он дал показания правоохранителям.

Как сообщает издание, кроме нападения на активиста, на территории сельского совета, где запланировано строительство полигона для отходов, в день проведения "прямой линии" с Путиным произошло еще одно ЧП — внезапно исчез доступ к сети Интернет.

Напомним, что ранее в российском городе Гатчине на памятнике императору Александру III, который открыл президент России Владимир Путиным, заметили неправильный орден.

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