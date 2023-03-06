В России жильцы дома сорвали установку пандуса для женщины на коляске, потому что "мешали строительные работы"

В российском Магнитогорске жители одной из многоэтажек сорвали установку пандуса для женщины на инвалидной коляске из-за того, что строительный процесс доставляет им "неудобства". В целом против установки пандусов около подъездов выступили жители четырех соседних многоквартирных домов.

Об этом пишут ОМП РФ.

Как рассказала 31-летняя Марина Морозова, для которой устанавливали этот пандус, она потеряла возможность самостоятельно ходить десять лет назад, после неудачной операции.

Установка пандуса в ее доме началась 20 февраля. Этим занималась администрация города в рамках госпрограммы "Доступная среда".

Однако недовольные жители вступили в спор с рабочими. Те вызвали полицию. Что сделали приехавшие на вызов полицейские неясно, однако работы так и не были завершены.

Противники установки пандуса заявляли, что сам строительный процесс доставляет им "неудобства".

"А почему через балкон нельзя сделать? Она на втором этаже живет. Или в лифт заехала на коляске, спустили ее, посадили на машину и повезли за город", – заявила одна из соседок женщины.

Также сообщается, что в 2021 году в подъезде был установлен подъемник для спуска инвалидной коляски – тогда это также повлекло за собой сопротивление некоторых жителей. Они жаловались на шум, издающий подъемник во время использования.

Напомним, в России женщина сломала хребет школьнику, который толкнул ее сына из-за брани (видео).

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