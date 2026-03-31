В России зреет "бунт" из-за провалов Путина на фронте: пропагандисты заговорили о конце войны — ISW

Российские военные

Российский ультранационалистический сегмент охватила паника: из-за успешных ударов ВСУ по стратегическим объектам РФ и экономическому истощению, сторонники войны начали открыто заявлять о неизбежном поражении и подготовке Кремля к «позорному миру».

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

«Обречены на поражение»: аналитика отчаяния

По данным экспертов, способность Украины наносить РФ все больший ущерб вызывает все большее беспокойство в информационном пространстве ультранационалистов. Один из влиятельных русских военных комментаторов прямо признал: экономический потенциал Запада в разы превосходит русский.

Украина при поддержке Запада масштабирует атаки, используя сотни беспилотников одновременно. Россия не способна производить столько ракет-перехватчиков, чтобы противостоять этому, отмечают миллблогеры.

Оккупанты считают себя «обреченными на поражение» и призывают немедленно «решать проблему окончания войны».

Радикалы утверждают, что Кремль политически не готов к масштабному стратегическому наступлению, поэтому за кулисами уже готовит почву для капитуляции на условиях «позорного мира».

Экономический нокдаун: Балтийский флот и нефть

Причиной очередного всплеска пессимизма стали успешные удары Украины по топливной инфраструктуре РФ в Балтийском море.

«Начавшиеся 24 марта удары по балтийским портам РФ уже остановили значительную часть российского экспорта нефти. В частности, парализована работа Приморска — крупнейшего нефтеэкспортирующего порта России на Балтике», — отмечают в ISW со ссылкой на данные Минобороны Украины.

Почему это важно?

ISW отмечает: когда-то монолитное движение «Z-патриотов» начинает трещать. Понимание того, что Россия не может конкурировать с ресурсами Запада, заставляет даже самых радикальных сторонников агрессии искать выход из войны, которую они еще вчера призвали вести «до победного конца».

Беспорядки в РФ

В России начался бунт после ударов по важным портам

Ранее мы писали о том, что в России начался бунт после ударов по важным портам. В последние дни на территории страны-агрессорки России были атакованы порты и важные НПЗ. В Сети появились видео волнения рабочих в Усть-Луге, расположенной в Ленинградской области. По данным ресурсов, ночью против 27 марта бунт произошел в порту, который накануне атаковали Силы обороны Украины. Отмечается, что недовольство началось среди рабочих, большинство из которых — мигранты. Их вроде бы не пустили на смену. После этого начались стычки с охраной терминала. На одном из видео видно, как автомобиль на большой скорости, вероятно, телохранителей влетел в толпу людей. По информации телеграмм-канала, многие задержали полиция и спецназначители ОМОНа.

Бунт в армии РФ: оккупанты начали массовый саботаж

Кроме того, по данным партизанского движения АТЕШ, в воюющих в Донецкой области подразделениях ВС РФ назревает волна неповиновения из-за приказа перейти на подконтрольный спецслужбам мессенджер «MAX». Оккупанты опасаются тотальной слежки и уголовных дел.