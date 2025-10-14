ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
103
Время на прочтение
1 мин

В российских Белгороде и Курске исчез свет — ЦПД

Ответные удары привели к масштабным перебоям с электроснабжением

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Два города РФ остались без света

Два города РФ остались без света

В российских городах Белгород и Курск исчез свет после того, как захватчики обстреляли Харьков.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

«Россияне били по Харькову, по энергетическим объектам и больнице. Теперь без света остались Белгород и Курская область», — отметил он.

Он уточнил, что Белгород и Курщина получили ответные удары и потеряли свет.

В местных телеграмм-каналах подтверждают данную информацию, что в обеих областях большие перебои с электроснабжением.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары по приграничной РФ и назвал их ответом на атаки по Харькову.

Мы ранее информировали, что часть Белгорода снова осталась без света после повторного ракетного удара по подстанции «Луч».

Дата публикации
Количество просмотров
103
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie