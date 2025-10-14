Два города РФ остались без света

Реклама

В российских городах Белгород и Курск исчез свет после того, как захватчики обстреляли Харьков.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

«Россияне били по Харькову, по энергетическим объектам и больнице. Теперь без света остались Белгород и Курская область», — отметил он.

Реклама

Он уточнил, что Белгород и Курщина получили ответные удары и потеряли свет.

В местных телеграмм-каналах подтверждают данную информацию, что в обеих областях большие перебои с электроснабжением.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары по приграничной РФ и назвал их ответом на атаки по Харькову.

Мы ранее информировали, что часть Белгорода снова осталась без света после повторного ракетного удара по подстанции «Луч».