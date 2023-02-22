В российских городах по радио объявили воздушную тревогу и угрозу ракетного удара: что известно

В МЧС РФ заявляют о хакерской атаке.
Утром среды, 22 февраля, в десяти городах России по радио раздались объявления о воздушной тревоге, а также угрозе ракетного удара. В российском МЧС назвали инцидент хакерской атакой.
Об этом сообщили российские средства массовой пропаганды и разные Telegram-каналы.
"Внимание, объявляется воздушная тревога. Всем немедленно пройти к укрытию. Внимание, внимание, угроза ракетного удара", — такое сообщение прозвучало в эфире разных радиостанций. В частности, Relax FM, "Авторадио", "Юмор FM", Comedy radio.
Объявление о "тревоге" услышали в Пятигорске, Тюмени, Воронеже, Казани, Нижнем Новгороде, Магнитогорске, Белгороде, Старом Осколе, Уфе и Новоуральске.
В рекламной службе "Газпром-Медиа Холдинга" заявили, что произошел технический сбой. Тем самым МЧС России заявили, что объявление появилось на радиостанциях из-за хакерской атаки.
"В результате хакерской атаки на серверы ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, украинские хакеры сломали архив главного спонсора терроризма и вторжение в Украину — ПАО "Газпром". IT-армия Украины получила доступ к информации о деятельности крупнейшего наполнителя российского госбюджета.
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