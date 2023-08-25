В российских регионах раздаются взрывы: московские аэропорты приостановили работу (видео)

Взрывы фиксировались в Калужской, Курской и Тульской областях РФ.

Ночью, 25 августа, на территории Калужской и Тульской областей РФ была зафиксирована серия взрывов и атака неизвестными БПЛА.

Об этом сообщает российские средства массовой пропаганды.

Сообщается, что жители Тульской и Калужской областей слышали звуки взрывов и ПВО. Предварительно речь идет о нескольких случаях уничтожения беспилотников в небе.

Три взрыва слышали жители городов Обнинск и Малоярославец Калужской области.

Кроме того, сообщается, что московские аэропорты Домодедово и Внуково временно закрыты на прием и вылет самолетов.

Также взрывы фиксировались у военного аэродрома "Шайковка", где базируются истребители МиГ-31, являющиеся носителями ракет "Кинжал".

В то же время российское Минобороны заявило об отражении атаки беспилотниками на "гражданские объекты".

Напомним, ранее сообщалось, что российское Минобороны заявило, что ночью, 24 августа, якобы беспилотники самолетного типа пытались атаковать Москву.

Кроме того, мы ранее сообщали, что беспилотники по Москве 23 августа запустили работники ГУР Минобороны Украины.

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