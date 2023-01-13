В российских школах будут преподавать лапту: причина введения нового курса удивила

С помощью российской народной игры с мячом и битками школьников хотят готовить к военной службе.

В российском Министерстве образования решили ввести учебный курс по игре в лапту – народной забаве с мячом и битками. Эта игра, по мнению российских педагогов, должна помочь подготовить юношей к военной службе.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сирена" со ссылкой на пресс-службу Минобразования РФ.

Новый учебный курс в русских школах рассчитан на учащихся от 1 до 11 класса.

"Во время игры в лапту дети учатся работать в команде, быть инициативными и решительными", - говорится в сообщении пресслужбы.

Учиться играть в русскую народную игру будут на уроках физкультуры и в рамках внеурочной деятельности.

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Председатель Федерации российской лапты Сергей Фокин мотивировал внедрение лапты в школьную программу тем, что это позволит готовить учащихся к сдаче норм ВФСК ГТО ("готов к труду и обороне") и подготовке юношей к службе в армии.

Напомним, российские школьники будут изучать войну в Украине с 2014 года, так называемую "СВО" и практиковать стрельбу из автомата Калашникова и бросание гранаты.

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