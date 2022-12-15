В российском Ангарске вспыхнул нефтезавод, есть жертвы: все подробности и видео пожара

Для тушения пожара привлекли более 100 человек и 25 единиц техники.

В российском городе Ангарске Иркутской области произошел масштабный пожар на нефтезаводе "Ангарской нефтехимической компании".

Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев у себя в Telegram.

Он заявил, что площадь возгорания составляла около 2500 кв. метров. Для тушения пожара привлекли более сотни человек и 25 единиц техники. До начала пожара был зафиксирован взрыв на территории предприятия.

"Оборудование Байкальской геофизической службы РАН зафиксировало сейсмическое событие, которое по времени совпадает со взрывом. Его многие приняли за землетрясение", — написал он.

Местные жители рассказали, что звук взрыва был слышен даже в Иркутске, который располагается почти за 40 километров.

Впоследствии он сообщил, что погибли два сотрудника предприятия, еще двое – пострадали, получив ранения.

"Сам пожар локализован. По информации МЧС, предварительная причина происшествия — загазованность систем технологической установки", — написал Кобзев.

Напомним, в последнее время в России стало больше пожаров.

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