Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

В российском Белгороде больницы перестали принимать гражданских: только раненых оккупантов

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber

Кроме того, из-за интенсивного потока раненых к их лечению привлекают и специалистов (прежде всего хирургов) коммерческих медицинских клиник.

В российском Белгороде, расположенном около 80 км от украинского Харькова, больницы перестали принимать гражданских пациентов. Медучреждения перепрофилируют до приема российских оккупантов, получивших ранения во время войны в Украине.

Об этом сообщает "Новая газета".

В частности, речь идет о городской больнице №2 в Белгороде. Там созвали на общее совещание отделение травматологии "для обсуждения вопросов по военной повестке дня".

Кроме того, из-за интенсивного потока раненых к их лечению привлекают и специалистов (прежде всего хирургов) коммерческих медицинских клиник.

Отметим, что именно Белгород стал одним из эпицентров соскучения орд оккупантов, отправляемых на войну с Украиной.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Следующая публикация