В российском Белгороде больницы перестали принимать гражданских: только раненых оккупантов

В российском Белгороде больницы перестали принимать гражданских: только раненых оккупантов

Кроме того, из-за интенсивного потока раненых к их лечению привлекают и специалистов (прежде всего хирургов) коммерческих медицинских клиник.

В российском Белгороде, расположенном около 80 км от украинского Харькова, больницы перестали принимать гражданских пациентов. Медучреждения перепрофилируют до приема российских оккупантов, получивших ранения во время войны в Украине.

Об этом сообщает "Новая газета".

В частности, речь идет о городской больнице №2 в Белгороде. Там созвали на общее совещание отделение травматологии "для обсуждения вопросов по военной повестке дня".

Кроме того, из-за интенсивного потока раненых к их лечению привлекают и специалистов (прежде всего хирургов) коммерческих медицинских клиник.

Отметим, что именно Белгород стал одним из эпицентров соскучения орд оккупантов, отправляемых на войну с Украиной.