В российском Белгороде мужчина с "гранатой" на час парализовал движение в центре города: видео

Из-за испуганного мужчины, которому в шутку дали в руки зажигалку в виде гранаты, часть улицы в центре российского города перекрыли и вызвали саперов.

В среду, 2 ноября, в центре российского города Белгорода, недалеко от границы с Украиной, возник переполох из-за мужчины, который крепко сжимал в руке предмет, похожий на гранату.

Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал Baza.

По вызову очевидцев прибыли полицейские, которые перекрыли часть улицы в центре города, тем самым парализовав движение общественного и частного транспорта.

Испуганный мужчина не решался разжать руки и почти час ждал прибытия саперов. Когда же они прибыли, то оказалось, что предмет, который он счел гранатой, был лишь зажигалкой соответствующей формы.

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Как оказалось, ее дал мужчине случайный пьяный прохожий. Он сделал вид, что вынимает чеку и вложил муляж ему в руки.

Напомним, в Белгороде россиянка, требуя алиментов, сняла ролик, как ее ребенок жует конфету в форме мужского полового органа. Она отправила видео бывшему мужчине и подписала его, что "они с ребенком будут сидеть и сосать".

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