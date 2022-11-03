В российском Белгороде мужчина с "гранатой" на час парализовал движение в центре города: видео

Из-за испуганного мужчины, которому в шутку дали в руки зажигалку в виде гранаты, часть улицы в центре российского города перекрыли и вызвали саперов.
В среду, 2 ноября, в центре российского города Белгорода, недалеко от границы с Украиной, возник переполох из-за мужчины, который крепко сжимал в руке предмет, похожий на гранату.
Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал Baza.
По вызову очевидцев прибыли полицейские, которые перекрыли часть улицы в центре города, тем самым парализовав движение общественного и частного транспорта.
Испуганный мужчина не решался разжать руки и почти час ждал прибытия саперов. Когда же они прибыли, то оказалось, что предмет, который он счел гранатой, был лишь зажигалкой соответствующей формы.
Как оказалось, ее дал мужчине случайный пьяный прохожий. Он сделал вид, что вынимает чеку и вложил муляж ему в руки.
Напомним, в Белгороде россиянка, требуя алиментов, сняла ролик, как ее ребенок жует конфету в форме мужского полового органа. Она отправила видео бывшему мужчине и подписала его, что "они с ребенком будут сидеть и сосать".
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