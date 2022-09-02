В российском детском саду детям выдали грамоты с гербом Украины: чем закончился скандал

Комитет образования российского города Чита начал служебную проверку после выдачи малышам в детском саду № 73 грамот с гербом Украины.

В Чите уволили воспитателя и руководителя детского сада, где детям за участие в конкурсе выдали грамоты с гербом Украины. В Министерстве образования и науки Забайкальского края ситуацию назвали "недопустимой".

Об этом пишет РБК.

"Причиной инцидента стала небрежность и безответственное отношение к профессиональной деятельности воспитателя и руководителя детского сада. Проведена служебная проверка, которая подтвердила факт халатности педагога и руководителя, формального отношения к должностным обязанностям. Сотрудник и руководитель уволены с занимаемых должностей", — сообщили РБК в ведомстве.

В министерстве также заявили, что намерены "усилить информационную работу среди руководителей образовательных учреждений, прежде всего - дошкольных и педагогических работников".

Как стало известно, грамоты с украинской национальной символикой детсадовцам выдали 30 августа за участие в конкурсе "Мистер и мисс лето — 2022".

"Вечером нам выдали грамоты, а там – посередине герб Украины, его отчетливо видно. Сначала мы и не поняли, возмутились тем, что на грамоте непонятно какая дата и детская группа, а вечером родители подняли вопрос, мол, "ребята, а вы вообще видели, что там герб Украины?" – рассказал журналистам один из родителей.

После этого людям начали звонить по телефону из детского сада с просьбой сдать все грамоты назад, их пообещали заменить.

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