В российском детском саду детям выдали грамоты с гербом Украины (фото)

В Чите, в детском саду №73, детям выдали грамоты с гербом Украины за участие в конкурсе.
Воспитатели не сразу поняли ошибку.
Об этом сообщил отец одного из детей, пишет "Чита.ру".
"Был конкурс 30 августа "Мистер и мисс лето-2022", детей попросили одеть красиво. Вечером нам выдали грамоты, а там – посередине герб Украины, его четко видно", — рассказал мужчина
По его словам, после того, как родители обратились к воспитателям с недовольством, сотрудники образовательного учреждения попросили всех срочно сдать выданные детям грамоты обратно.
Воспитатели детсада, раздавшие детям грамоты, нашли их в Интернете.
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