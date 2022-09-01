В российском детском саду детям выдали грамоты с гербом Украины (фото)

В Чите, в детском саду №73, детям выдали грамоты с гербом Украины за участие в конкурсе.

Воспитатели не сразу поняли ошибку.

Об этом сообщил отец одного из детей, пишет "Чита.ру".

"Был конкурс 30 августа "Мистер и мисс лето-2022", детей попросили одеть красиво. Вечером нам выдали грамоты, а там – посередине герб Украины, его четко видно", — рассказал мужчина

По его словам, после того, как родители обратились к воспитателям с недовольством, сотрудники образовательного учреждения попросили всех срочно сдать выданные детям грамоты обратно.

Воспитатели детсада, раздавшие детям грамоты, нашли их в Интернете.

Ранее стало известно, что в российском городе Астрахань разгорелся секс-скандал – учительница биологии школы обвиняется в растлении ученика.

Новости с фронта: вражеский снаряд попал в детский сад в Луганской области

Читайте также: