Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В российском Екатеринбурге вспыхнул крупный пожар: горели деревянные поддоны

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
428
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В российском Екатеринбурге вспыхнул крупный пожар: горели деревянные поддоны

Пожар было трудно потушить / Фото: t.me/mchs_official

Огнеборцы МЧС России ликвидировали крупный пожар в Екатеринбурге.

На открытой площадке горели два автомобиля, деревянные поддоны и строительные бытовки на площади 1300 кв.м.

Об этом пишет МЧС РФ в соцсетях. 

В тушении задействованы 50 человек и 20 единиц техники.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Потом пожар локализован на площади 1500 кв.м.

Напомним, 2 июля вблизи российского города Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае прогремел мощный взрыв возле местного военного аэродрома. Именно там расположена пусковая установка дронов Shahed, которыми россияне атакуют Украину. На месте образовалась гигантская воронка диаметром 10 м и глубиной 4 м.

Добавим, в ФСБ России 3 июля заявили, что предотвратили попытку покушения на Сергея Аксенова – самопровозглашенного "главу" Крыма и российского коллаборанта. Там заявили о задержании подозреваемого и выложили видео с его допросом, где мужчина утверждает, что был якобы завербован украинскими спецслужбами.

Читайте также:

Три тысячи рублей за эвакуацию ребенка – на Белгородщине спасаются от "бавовны"

Три тысячи рублей за эвакуацию ребенка – на Белгородщине спасаются от "бавовны"

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
428
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация