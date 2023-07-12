В российском Екатеринбурге вспыхнул крупный пожар: горели деревянные поддоны

На открытой площадке горели два автомобиля, деревянные поддоны и строительные бытовки на площади 1300 кв.м.

Об этом пишет МЧС РФ в соцсетях.

В тушении задействованы 50 человек и 20 единиц техники.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Потом пожар локализован на площади 1500 кв.м.

Напомним, 2 июля вблизи российского города Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае прогремел мощный взрыв возле местного военного аэродрома. Именно там расположена пусковая установка дронов Shahed, которыми россияне атакуют Украину. На месте образовалась гигантская воронка диаметром 10 м и глубиной 4 м.

Добавим, в ФСБ России 3 июля заявили, что предотвратили попытку покушения на Сергея Аксенова – самопровозглашенного "главу" Крыма и российского коллаборанта. Там заявили о задержании подозреваемого и выложили видео с его допросом, где мужчина утверждает, что был якобы завербован украинскими спецслужбами.

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