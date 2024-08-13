В российском Екатеринбурге вспыхнул мощный пожар: дым был виден в нескольких километрах.

Пожарные пытаются ликвидировать возгорание.
В Екатеринбурге вспыхнул очень сильный пожар.
Об этом сообщили в соцсетях.
Взрыв был настолько мощным в Екатеринбурге, что из разных уголков города виден сильный пожар.
Очевидцы рассказали, что недалеко от улицы Металлургов в Екатеринбурге был слышен громкий взрыв, после чего местные увидели языки пламени. Зарево от пожара и дым было видно в нескольких километрах. В настоящее время нет четкой информации о событии.
Пылает жилой дом на площади 250 квадратов. Пока информации о пострадавших нет.
Спасатели пытаются потушить пламя.
Позже стало известно, что здание в Екатеринбурге принадлежит местной экоактивистке. Она предполагает, что строительство могли поджечь ее недоброжелатели.
Напомним, в воскресенье, 4 августа, в оккупированных городах Луганск и Макеевка прогремели мощные взрывы и вспыхнул пожар.
Читайте также:
- СМИ: атака по нефтебазе в Ростовской области – спецоперация СБУ, видео момента удара
- В РФ взорвалась машина начальника штаба воинской части — подробности (видео)
- В России дроны атаковали буксир и баржу: первые подробности