В российском Екатеринбурге вспыхнул мощный пожар: дым был виден в нескольких километрах.

В Екатеринбурге вспыхнул очень сильный пожар.

Об этом сообщили в соцсетях.

Взрыв был настолько мощным в Екатеринбурге, что из разных уголков города виден сильный пожар.

Очевидцы рассказали, что недалеко от улицы Металлургов в Екатеринбурге был слышен громкий взрыв, после чего местные увидели языки пламени. Зарево от пожара и дым было видно в нескольких километрах. В настоящее время нет четкой информации о событии.

Пылает жилой дом на площади 250 квадратов. Пока информации о пострадавших нет.

Спасатели пытаются потушить пламя.

Позже стало известно, что здание в Екатеринбурге принадлежит местной экоактивистке. Она предполагает, что строительство могли поджечь ее недоброжелатели.

Напомним, в воскресенье, 4 августа, в оккупированных городах Луганск и Макеевка прогремели мощные взрывы и вспыхнул пожар.

Читайте также: