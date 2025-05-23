ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
342
Время на прочтение
1 мин

В российском Ельце произошел масштабный пожар на заводе после атаки дронов: видео

В результате массированной атаки БПЛА на промышленный объект в городе Елец Липецкой области РФ произошел пожар, есть пострадавшие.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 23 мая 2025 года в городе Елец Липецкой области России произошел масштабный пожар на территории одного из промышленных предприятий после массированной атаки неизвестных беспилотников.

Об этом сообщают местные жители, российские СМИ и Telegram-каналы.

Согласно предварительным данным, все работники завода были эвакуированы. Однако, как пишет российский ресурс " База ", не обошлось без пострадавших - по меньшей мере четыре человека получили травмы. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и пожарные.

© из соцсетей

Местные жители слышали более 10 взрывов в небе и делятся видео работы систем ПВО, пытавшихся отразить атаку дронов.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подтвердил факт продолжения атаки БПЛА. По его словам, для повышения эффективности защиты в городе может быть временно ограничен доступ к мобильному интернету.

Кроме Ельца, о взрывах в небе и активности дронов сообщают также жители Тулы и Иванова.

Среди пораженных объектов российские источники называют ПАО "Энергия" - крупнейшее предприятие РФ, специализирующееся на производстве химических источников тока. Один из российских "спецкоров" прямо заявил, что в объект "Энергии" попал дрон.

Напомним, что ранее на Курщине раздались взрывы на месте скопления российской военной техники .

Российские "военкоры" пишут об ударе неизвестными "мощными ракетами".

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie