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В российском Ельце произошел масштабный пожар на заводе после атаки дронов: видео
В результате массированной атаки БПЛА на промышленный объект в городе Елец Липецкой области РФ произошел пожар, есть пострадавшие.
В ночь на 23 мая 2025 года в городе Елец Липецкой области России произошел масштабный пожар на территории одного из промышленных предприятий после массированной атаки неизвестных беспилотников.
Об этом сообщают местные жители, российские СМИ и Telegram-каналы.
Согласно предварительным данным, все работники завода были эвакуированы. Однако, как пишет российский ресурс " База ", не обошлось без пострадавших - по меньшей мере четыре человека получили травмы. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и пожарные.
Местные жители слышали более 10 взрывов в небе и делятся видео работы систем ПВО, пытавшихся отразить атаку дронов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подтвердил факт продолжения атаки БПЛА. По его словам, для повышения эффективности защиты в городе может быть временно ограничен доступ к мобильному интернету.
Кроме Ельца, о взрывах в небе и активности дронов сообщают также жители Тулы и Иванова.
Среди пораженных объектов российские источники называют ПАО "Энергия" - крупнейшее предприятие РФ, специализирующееся на производстве химических источников тока. Один из российских "спецкоров" прямо заявил, что в объект "Энергии" попал дрон.
Напомним, что ранее на Курщине раздались взрывы на месте скопления российской военной техники .
Российские "военкоры" пишут об ударе неизвестными "мощными ракетами".