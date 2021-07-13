В российском Геленджике в отеле произошел мощный взрыв: есть погибшие и пострадавшие

В российском Геленджике в отеле произошел мощный взрыв: есть погибшие и пострадавшие

50 человек эвакуировали.

В российском курортном городе Геленджик 13 июля в отеле произошел взрыв, в результате чего погибли два человека.

Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что еще есть пострадавшие.

По предварительной версии, взорвался баллон с газом.

Как пишут "Кубанские новости" со ссылкой на оперативные службы региона, мощный взрыв газа произошел утром 13 июля в четырехэтажном отеле "Азария" на улице Советской. Упала стена площадью 100 квадратных метров. По предварительной информации, погиб один человек, еще двое — мужчина и женщина — пострадали. По данным СМИ, под завалами больше никого нет. В больницы доставлены три человека, в том числе ребёнок.

Установлено, что повреждены окна и внутренние конструкции первого этажа здания. Проводится разбор завалов. Известно, что ударной волной были выбиты окна в соседних домах.

По данным @LShot, взрыв произошел в момент, когда в магазине на первом этаже включили свет. По предварительной информации, утечка газа произошла из-за износа инженерных сетей.

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