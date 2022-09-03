В российском Ижевске мужчина поджег отдел полиции и ранил ножом двух патрульных

В российском Ижевске 3 сентября около часа ночи мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью в здание отдела полиции, а при задержании ранил ножом сотрудников полиции.

Об этом сообщают местные СМИ и телеграм-каналы.

Отмечается, что ночью 25-летний мужчина по имени Рустам подошел к отделу полиции №2 и бросил в него 4 бутылки с зажигательной смесью. Одна из бутылок попала во входную группу. Возгорание сотрудники полиции оперативно потушили.

"Во время задержания поджигатель выхватил нож и ранил им двух патрульных, одного в руку, другого в грудь. Полицейским пришлось применить табельное оружие. Они выстрелили в преступника 8 раз. Нападавший ранен, его доставили в больницу. Раненые полицейские госпитализированы, один из них сейчас находится в тяжелом состоянии", — пишут росСМИ и добавляют, что возле отделения полиции обнаружили рюкзак, оставленный поджигателем, в нем было найдено еще 4 бутылки с зажигательной смесью.

В то же время о мотивах поджигателя пока ничего не сообщается.

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Стоит отметить, что ранее сообщалось, что на территории РФ есть партизаны, имеющие антипутинские настроения. Они бросают коктейли Молотова в здания военкоматов, чтобы помешать мобилизации. Устраивают диверсии на железных дорогах, чтобы остановить поток военной техники в Украину, и сжигают автомобили сторонников путинского террора.

Кроме того, на территории страны-оккупантки появились люди, называющие себя участниками "боевой организации анархо-коммунистов". Именно они взяли на себя ответственность за диверсии на железных дорогах рядом с военными частями РФ, в частности, в Белгороде, когда неожиданно сошел с рельсов товарный поезд. Также они причастны к поджогам комиссариатов, вышек мобильной связи и автомобилей провластных активистов, поддерживающих так называемую "спецоперацию".

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