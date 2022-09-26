В российском Ижевске неизвестный открыл стрельбу в школе, ранил детей и сам застрелился — СМИ

В российском городе Ижевск неизвестный с оружием проник в школу №88, где открыл стрельбу.

По предварительным данным, есть пострадавшие.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Стрелок из ижевской школы сначала выстрелил в охранников, а затем начал стрелять в детей. По словам очевидцев, в школе была слышна стрельба, а потом она стихла", — говорится в сообщении.

Нападающего описывают как "мужчину в черном".

"Когда он открыл стрельбу, дети закрылись по кабинетам. Нападавший убил охранника, прошел дальше и начал стрелять по детям", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, известно о по меньшей мере 10 раненых детях.

"Во время стрельбы в ижевской школе пострадали по меньшей мере 10 детей. Большинство из них — первоклассники. Дети получили травмы, в том числе выпрыгивая из окон. Мужчина, напавший на школу, застрелился в 403 кабинете на четвертом этаже", — пишет Baza.

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