В российском "Калибре" нашли компоненты 11-ти западных компаний: исследования международных экспертов

Некоторые западные компании, несмотря на "беспрецедентные санкции" против России, продолжают поставлять ей компоненты для оружия, которым РФ убивает украинцев.

Компоненты товаров двойного использования западного производства продолжали поступать в Россию даже после начала полномасштабного вторжения в Украину и многочисленных санкций.

Об этом свидетельствуют данные нового совместного отчета Международного партнерства по правам человека (IHPR) и Независимой антикоррупционной комиссии (НАКО).

Так, компоненты товаров западного производства использовались и продолжают использоваться в вооружении, применяемом Россией для совершения военных преступлений в Украине.

В отчете IHPR и НАКО рассмотрели многочисленные военные преступления, предположительно совершенные российскими войсками с начала полномасштабного вторжения. В то же время эксперты говорят, что каждое из этих преступлений было совершено с использованием оружия, содержащего компоненты западного производства.

В частности, три западных технологических компании в ноябре 2022 года продолжали экспортировать в Россию тысячи компонентов на миллионы долларов. Две из этих компаний производят компоненты двойного назначения, которые Россия ищет для производства и ремонта своего военного оборудования, а одна из них производит различные специфические компоненты, необходимые российским военным.

Данные по торговле товарами свидетельствуют о том, что компоненты, производимые Harting, Trimble и TE Connectivity, продолжают импортироваться в Россию через официальных дистрибьюторов или через третьи страны как Гонконг и Турция.

Также данные, обнаружившие и проанализировавшие НАКО в рамках этого отчета, свидетельствуют о том, что в состав российской крылатой ракеты "Калибр" входят компоненты производства 11 иностранных компаний, среди которых — 9 американских, а также швейцарская и тайваньская.

Также стало известно, что четыре ключевых вида российского вооружения и систем вооружения, которые, вероятно, были использованы для совершения военных преступлений, в разной степени зависят от компонентов товаров двойного назначения западного производства.

"Таким образом, экспорт в Россию от западных компаний, производящих компоненты двойного назначения, которые нужны Кремлю, продолжался. Соответственно, в отчете эксперты делают вывод, что действующих правил и нормативных актов, направленных на ограничение доступа России к западным технологиям двойного использования — недостаточно", — говорится в сообщении на сайте НАКО.

Напомним, 15 февраля Еврокомиссия объявила "самый жесткий пакет санкций против РФ", который когда-либо вводил Европейский Союз. В новый пакет ограничений для РФ войдут, в частности, экспортные запреты на €11 млрд. Речь идет о товарах, которые РФ не сможет заменить поставками из других стран.

Кроме того, ЕС планирует ограничить экспорт товаров двойного назначения и передовых технологий. Речь идет о средствах управления новыми электронными компонентами, которые можно использовать в российских системах вооружения, в частности в беспилотниках, ракетах, вертолетах.

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