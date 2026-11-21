Атака на Балтийск 21 ноября

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В субботу, 21 ноября, в российском Калининграде неожиданно включились сирены воздушной тревоги, а в соседнем Балтийске раздался взрыв.

Об этом сообщают украинский волонтер Сергей Стерненко, российские пропагандистские СМИ и местные власти РФ.

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Воздушная тревога в Калининграде: какие последствия для региона

По предварительной информации, вечером 21 ноября в Калининграде раздался сигнал воздушной тревоги. Через системы оповещения местных жителей призвали покинуть улицы и перейти к укрытиям или безопасным местам.

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На фоне тревоги ввели ограничения в работе главного аэропорта региона — «Храброво». Использование воздушного пространства ограничили, а выполнение рейсов разрешали только по специальному согласованию. В расписании зафиксировали задержки не менее пяти рейсов на вылет и семи на прилет.

Впоследствии губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных объяснил износ системы оповещения появлением неизвестного объекта со стороны Литвы — соседнего государства, являющегося членом НАТО.

«Она отреагировала на подозрительный объект со стороны Литвы. Специалисты провели все необходимые проверки, угрозы нет. В ближайшее время режим будет упразднен», — заверил российский чиновник.

Взрыв в Балтийске: росСМИ сообщили о возможной атаке дронов

Несмотря на заявления губернатора об отсутствии угрозы, мониторинговые каналы сообщили об атаке беспилотников на Балтийск — город в Калининградской области на побережье Балтийского моря.

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Впоследствии российские СМИ также сообщили о взрыве в городе, который прозвучал после объявления воздушной тревоги.

© Telegram / Сергей Стерненко

Напомним, это не первый инцидент с беспилотниками вблизи Калининграда 21 ноября. Ранее в Финском заливе два дрона атаковали подсанкционное российское грузовое судно Sparta II, направлявшееся к этому российскому анклаву. После атаки на борту раздались взрывы и вспыхнул пожар, экипаж был эвакуирован.

Судно находится под американскими санкциями из-за перевозки оружия в интересах России. В частности, в августе 2022 года Sparta II была замечена при выходе из сирийского порта Тартус с зенитно-ракетными комплексами С-300 на борту.

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