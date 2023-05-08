В российском Кургане заметили огненный смерч – там отменили салют и парад 9 Мая (фото)

В России в результате масштабных пожаров есть пострадавшие и погибшие.

В российском городе Курган отменили праздничный салют и парад к 9 Мая из-за масштабных лесных пожаров.

Об этом заявил губернатор области Вадим Шумков, пишет Mash.

Так, в воскресенье, 7 мая, у шоссе Тюнина огненный смерч высотой более 10 метров несколько часов кружил по обе стороны автотрассы, где расположены десятки садовых и дачных обществ и микрорайон Смолино.

В русском Кургане заметили огненный смерч. Фото: Mash.

В русском Кургане заметили огненный смерч. Фото: Mash.

Пострадали деревня Плоская и село Юлдус Шадринского округа. Также ещё несколько населённых пунктов в Каргопольском и Шатровском округах. По словам губернатора, огромное количество людей лишились имущества, есть пострадавшие и погибшие.

Напомним, Россию охватили масштабные пожары – взрывается порох, эвакуируют целые села.

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