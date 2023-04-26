В российском Курске произошел пожар в ТРЦ: что известно

Несмотря на возгорание, в здании были закрыты аварийные выходы, говорят местные.

В ночь на среду, 26 апреля, в российском Курске произошел пожар в торгово-развлекательном центре "Central Park".

Об этом информируют местные Telegram-каналы.

Как известно, когда начался пожар, в части ТРЦ работали рестораны, где проводили время посетители. В здании сработала пожарная тревога, однако аварийные выходы оказались закрытыми.

Пока нет сообщений о последствиях инцидента и пострадавших.

Ранее мы сообщали о масштабном пожаре в российской Тюмени. Зарево и густой дым появились в небе над местом происшествия. Местных уверяли, что горит сухая трава.

Читайте также: