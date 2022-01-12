В российском Липецке произошла серия ДТП с участием 19 автомобилей: фото и видео

С места аварии был госпитализирован один из водителей.
На объездной дороге вокруг города Липецка 19 автомобилей стали участниками нескольких массовых ДТП. Пострадал один из водителей, госпитализированный с переломом руки.
Об этом в среду, 12 января, сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу УМВД в регионе.
Столкновения произошли около 11 часов утра на участке трассы Орел — Тамбов в черте города Липецка. После массовых ДТП движение транспорта было затруднено.
На опубликованных в соцсетях фото и видео с места аварии видны поврежденные автомобили, некоторые из них стоят вплотную друг к другу. В одной из аварий серьезно пострадал бусик "Газель", въехавший в грузовой прицеп.
Причины аварий выясняют правоохранители. С места ДТП госпитализирован в больницу с переломом руки одного из водителей.
Напомним, ранее в Тульской области России на трассе М-4 "Дон" в аварию попало более сорока автомобилей.
Читайте также: