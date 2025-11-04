- Дата публикации
В российском Липецке раздались взрывы, в городе работает сирена
В промышленном Липецке в ночь на 4 ноября раздались взрывы, в городе сработала сирена воздушной тревоги.
В ночь на 4 ноября 2025 года в российском Липецке слышали мощные взрывы. Как сообщают местные жители в соцсетях, в городе сработала система воздушной тревоги.
По предварительной информации после серии взрывов в нескольких районах города наблюдали вспышки.
Официальных комментариев от местных властей или Министерства обороны РФ пока не поступало.
Местные телеграмм-каналы публикуют видео, на которых видна работа сирен и слышны взрывы. Очевидцы отмечают, что тревога продолжалась несколько минут.
Мол, причины взрывов и возможные последствия уточняются.
Также жители Кстово Нижегородской области сообщают о взрывах.
Ранее Telegram-каналы сообщали, что в ночь на 2 ноября в Туапсе дронами был поражен глубоководный причал морского нефтяного терминала, который имеет возможность перевалки до 7 млн тонн нефти в год.
Ночью 2 ноября взрывы прогремели в Туапсе, Геленджике и Сочи .
Напомним, в ту же ночь украинские дроны поразили 5 электроподстанций на территории РФ .