В российском МИД предупредили Норвегию о "надлежащем ответе" из-за "эскалации" на границе

Представитель путинской дипломатии Мария Захарова утверждает, что "военные приготовления" Норвегии у границ РФ приводят к эскалации напряженности в регионе и могут стать причиной "окончательного разрушения российско-норвежских отношений".

Такое заявление официальный представитель российского МИД сделала в среду, 2 ноября, сообщает Eurasia daily.

"В Норвегии на постоянной основе появились иностранные военные базы. Модернизирована инфраструктура, закупается современное оборудование. Сейчас Осло входит в число крупнейших сторонников участия НАТО в Арктике”, – сказала Захарова.

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По ее словам, в российском МИДе считают, что такие действия у границы с Россией "свидетельствуют о сознательном проведении Осло деструктивного курса на эскалацию напряженности в Евро-Арктическом регионе и окончательное уничтожение российско-норвежских отношений".

Захарова добавила, что это "не выбор России".

Представительница государства-агрессора отметила, что "Россия всегда открыта к важному и честному взаимному диалогу, но любые недружественные действия будут сопровождаться надлежащим и своевременным ответом".

Напомним, в понедельник, 31 октября, премьер-министр Норвегии объявил, что повысит уровень боевой готовности армии в ответ на эскалацию россиянами войны в Украине.

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