В Российском МВД острая нехватка кадров из-за войны против Украины — ISW

Сотрудники МВД массово увольняются с работы из-за боязни быть отправлены на войну против Украины.

Российские захватчики ощущают острую потребность кадров в своем Министерстве внутренних дел из-за войны против Украины.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ISW.

Так, 31 августа в РФ вступил указ, фактически отменяющий возрастные ограничения поступления на службу в МВД, чтобы снизить дефицит кадров. Документом увеличивается предельный возраст желающих вступить в работу в МВД РФ с 35-40 до 50-55 лет в зависимости от должности.

Также новый документ отменяет требование получения личной поруки при поступлении на службу, отменяет испытательные сроки для новых сотрудников с военным стажем, а также позволяет лицам, признанным непригодными к службе по состоянию здоровья, продолжать службу в измененном качестве.

Источники сообщают, что сотрудники МВД массово увольняются с работы из-за коррупции, плохой оплаты и принудительной работы как карательные органы на оккупированной Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что через фейковые сайты Россия собирает информацию об украинских военных и их семьях.

Кроме того, мы ранее информировали, что в ISW проанализировали успешную атаку дронов на Псков.

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