В российском Новосибирске обрушился подъезд жилого дома: что произошло

Об этом пишут российские "СМИ" со ссылкой на очевидцев.

По предварительным данным причиной обрушения стал взрыв газа.

На месте работают спасатели.

Число жертв и раненых пока неизвестно.

Взрыв газа произошел в пятиэтажке на улице Линейной в Заельцовском районе Новосибирска.

Обрушился весь подъезд, количество пострадавших уточняется.

Позднее стало известно, что один человек погиб, четверо пострадали в результате взрыва газа в подъезде дома в Новосибирске, сообщили в Минздраве области.

Пожар на площади 300 кв. м. вспыхнул после взрыва газа.

Из дома эвакуировали 50 человек.

Напомним, в России в городе Нижневартовск 4 декабря в многоэтажном доме раздался взрыв. На месте происшествия погибли по меньшей мере 4 человека, еще 10 получили травмы.

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