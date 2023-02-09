В российском Новосибирске обрушился подъезд жилого дома: что произошло

В Новосибирске обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома.
Об этом пишут российские "СМИ" со ссылкой на очевидцев.
По предварительным данным причиной обрушения стал взрыв газа.
На месте работают спасатели.
Число жертв и раненых пока неизвестно.
Взрыв газа произошел в пятиэтажке на улице Линейной в Заельцовском районе Новосибирска.
Обрушился весь подъезд, количество пострадавших уточняется.
Позднее стало известно, что один человек погиб, четверо пострадали в результате взрыва газа в подъезде дома в Новосибирске, сообщили в Минздраве области.
Пожар на площади 300 кв. м. вспыхнул после взрыва газа.
Из дома эвакуировали 50 человек.
Напомним, в России в городе Нижневартовск 4 декабря в многоэтажном доме раздался взрыв. На месте происшествия погибли по меньшей мере 4 человека, еще 10 получили травмы.
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