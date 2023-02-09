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В российском Новосибирске обрушился подъезд жилого дома: что произошло

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
84
Время на прочтение
1 мин
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В российском Новосибирске обрушился подъезд жилого дома: что произошло

Фото: из соцсетей

В Новосибирске обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома.

Об этом пишут российские "СМИ" со ссылкой на очевидцев. 

По предварительным данным причиной обрушения стал взрыв газа.

На месте работают спасатели.

Число жертв и раненых пока неизвестно. 

Взрыв газа произошел в пятиэтажке на улице Линейной в Заельцовском районе Новосибирска.

Обрушился весь подъезд, количество пострадавших уточняется.

Позднее стало известно, что один человек погиб, четверо пострадали в результате взрыва газа в подъезде дома в Новосибирске, сообщили в Минздраве области.

Пожар на площади 300 кв. м. вспыхнул после взрыва газа. 

Из дома эвакуировали 50 человек. 

Напомним, в России в городе Нижневартовск 4 декабря в многоэтажном доме раздался взрыв. На месте происшествия погибли по меньшей мере 4 человека, еще 10 получили травмы.

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Дата публикации
Просмотры
84
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