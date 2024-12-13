В российском Новосибирске сгорел важный военный объект – ЦПД

Оккупанты умалчивают информацию об атаке и ее последствиях.

В Новосибирске сгорел стратегически важный для россиян военный объект.

Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

По его данным, горел не просто обычный склад, а военный объект.

"Он принадлежал компании, которая обеспечивала деятельность стратегически важных объектов и предприятий России, в частности, энергетической инфраструктуры, предприятий, производящих взрывозащитное оборудование", – уточнил он.

Российские пропагандисты отмечали, что в Новосибирске якобы горел склад. Там обрушилась крыша. По данным МЧС РФ, площадь пожара составляла 5000 кв. м.

Ранее в России пожаловались на атаку дронов. Якобы ПВО работала над 4 регионами и Крымом.

Взрывы в Новосибирске: в СНБО раскрыли подробности удара по объекту в РФ

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