В российском Новосибирске взорвался и загорелся склад: появилось видео

Горит двухэтажное складское здание из сэндвич-панелей. Склад полностью охвачен пламенем, произошло обрушение конструкций, есть угроза для соседних построек.

В российском Новосибирске взорвался и загорелся склад.

Огнем охвачено около 1800 квадратных метров.

Об этом сообщают российские Telegram-паблики.

Отмечается, что горит двухэтажное складское здание из сэндвич-панелей на улице 2-й Станционной, 30.

Склад полностью охвачен пламенем, произошло обрушение конструкций, есть угроза для соседних построек.

Местные паблики пишут, что на Станционной из-за пожара стоит "страшный запах пластика".

Напомним, в ночь на 26 декабря в России раздался мощный взрыв на военном аэродроме в городе Энгельс.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире всеукраинского телемарафона на Youtube-канале ТСН назвал "хлопок" в Энгельсе следствием российской агрессии.

Горы-горы ясно: мощный "хлопок" преследует россиян

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