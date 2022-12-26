В российском Новосибирске взорвался и загорелся склад: появилось видео

Горит двухэтажное складское здание из сэндвич-панелей. Склад полностью охвачен пламенем, произошло обрушение конструкций, есть угроза для соседних построек.
В российском Новосибирске взорвался и загорелся склад.
Огнем охвачено около 1800 квадратных метров.
Об этом сообщают российские Telegram-паблики.
Отмечается, что горит двухэтажное складское здание из сэндвич-панелей на улице 2-й Станционной, 30.
Склад полностью охвачен пламенем, произошло обрушение конструкций, есть угроза для соседних построек.
Местные паблики пишут, что на Станционной из-за пожара стоит "страшный запах пластика".
Напомним, в ночь на 26 декабря в России раздался мощный взрыв на военном аэродроме в городе Энгельс.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире всеукраинского телемарафона на Youtube-канале ТСН назвал "хлопок" в Энгельсе следствием российской агрессии.
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