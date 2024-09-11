В российском городе Ноябрьск, что в Томской области, двое школьников сожгли вертолет Ми-8.

Об этом сообщают росСМИ.

В ночь на 11 сентября двое школьников 13 и 14 лет пробрались на территорию вертолетной площадки в аэропорту Ноябрьска, облили вертолет Ми-8 горючей жидкостью и подожгли.

Вертолет школьники поджигали сигаретами, в результате чего смесь загорелась и ребятам сильно обожгло лицо. Отбежав от аэропорта, им пришлось вызвать скорую.

Вертолет сгорел почти полностью — от него остался только хвост. Во время разговора со стражами порядка школьники рассказали, что за "работу" им пообещали 5 миллионов рублей. Также они признались, что несколько дней назад они подожгли башню сотовой связи. За это они получили 30 тысяч рублей.

Отмечается, что отец одного из парней сейчас воюет против Украины.

В российском Ноябрьске двое школьников сожгли вертолет Ми-8 / Фото: t.me/bazabazon

В российском Ноябрьске двое школьников сожгли вертолет Ми-8 / Фото: t.me/bazabazon

В российском Ноябрьске двое школьников сожгли вертолет Ми-8 / Фото: t.me/bazabazon

Напомним, в понедельник, 9 сентября, в Подмосковье разбился самолет Ан-2. На борту якобы было два пилота, они погибли.

Также на Камчатке нашли обломки российского вертолета Ми-8, пропавшего с радаров 31 августа. На борту находились 22 человека, и все они погибли.

Читайте также: