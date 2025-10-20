В российском Оренбурге горит важный объект РФ: что о нем известно

Атака на Россию / © ТСН.ua

Реклама

Вероятно, неизвестные дроны атаковали газоперерабатывающий завод в российском Оренбурге . Вспыхнул масштабный пожар.

Кадры публикуют в Сети.

Дата публикации 14:28, 20.10.25 Количество просмотров 14 Российский Оренбург накрыла мощная «бавовна»

Россияне откровенно комментируют увиденное.

Реклама

«Ах**ть, как там х***ть! Отсюда даже тепло чувствую. Ах***ть они в**ли, да?», — говорит автор видео.

«Взорвалось что-то! Ты видел, оно на глазах вспыхнуло?» — добавляет другой россиянин.

Ранее в Генштабе подтверждали удар по ГПЗ в Оренбурге. На территории фиксировались взрывы и масштабный пожар.

«Оренбургский ГПЗ является одним из самых крупных газоперерабатывающих комплексов РФ и способен перерабатывать до 45 млрд кубометров природного газа и 6,2 млн тонн газового конденсата/нефти в год. По предварительной информации поражена одна из установок переработки и очистки газа», — отметили в ГШ.