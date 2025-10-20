- Дата публикации
Категория
Мир
В российском Оренбурге горит важный объект РФ: что о нем известно
Жителям Оренбурга РФ 20 октября было неспокойно.
Вероятно, неизвестные дроны атаковали газоперерабатывающий завод в российском Оренбурге . Вспыхнул масштабный пожар.
Кадры публикуют в Сети.
Россияне откровенно комментируют увиденное.
«Ах**ть, как там х***ть! Отсюда даже тепло чувствую. Ах***ть они в**ли, да?», — говорит автор видео.
«Взорвалось что-то! Ты видел, оно на глазах вспыхнуло?» — добавляет другой россиянин.
Ранее в Генштабе подтверждали удар по ГПЗ в Оренбурге. На территории фиксировались взрывы и масштабный пожар.
«Оренбургский ГПЗ является одним из самых крупных газоперерабатывающих комплексов РФ и способен перерабатывать до 45 млрд кубометров природного газа и 6,2 млн тонн газового конденсата/нефти в год. По предварительной информации поражена одна из установок переработки и очистки газа», — отметили в ГШ.