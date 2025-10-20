ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
64
Время на прочтение
1 мин

В российском Оренбурге горит важный объект РФ: что о нем известно

Жителям Оренбурга РФ 20 октября было неспокойно.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака на Россию

Атака на Россию / © ТСН.ua

Вероятно, неизвестные дроны атаковали газоперерабатывающий завод в российском Оренбурге . Вспыхнул масштабный пожар.

Кадры публикуют в Сети.

Россияне откровенно комментируют увиденное.

«Ах**ть, как там х***ть! Отсюда даже тепло чувствую. Ах***ть они в**ли, да?», — говорит автор видео.

«Взорвалось что-то! Ты видел, оно на глазах вспыхнуло?» — добавляет другой россиянин.

Ранее в Генштабе подтверждали удар по ГПЗ в Оренбурге. На территории фиксировались взрывы и масштабный пожар.

«Оренбургский ГПЗ является одним из самых крупных газоперерабатывающих комплексов РФ и способен перерабатывать до 45 млрд кубометров природного газа и 6,2 млн тонн газового конденсата/нефти в год. По предварительной информации поражена одна из установок переработки и очистки газа», — отметили в ГШ.

Дата публикации
Количество просмотров
64
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie