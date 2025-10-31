ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
227
Время на прочтение
1 мин

В российском Орле дроны атаковали ТЭЦ (видео)

Момент взрыва попал на видео, снятое очевидцами.

Игорь Бережанский
БпЛА атаковали ТЭЦ в Орле

В Ореле на территории России беспилотники ударили по местной теплоэлектроцентрали.

Информацию об атаке подтвердил губернатор Орловской области Андрей Кличков.

Ранее о серии взрывов в городе стали сообщать местные жители в соцсетях. По их словам, звуки взрывов были слышны в разных районах Орла.

Позже в местных пабликах появилась информация, что объектом атаки стала именно ТЭЦ.

На данный момент официальных данных о последствиях удара нет.

Ранее сообщалось, что на острове Сахалин произошел взрыв на одной из местных теплоэлектроцентралей, в результате чего без электричества и воды остались десятки населенных пунктов.

Мы ранее информировали, что беспилотники атаковали теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) в Клинцах Брянской области России.

