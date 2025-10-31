- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 227
- Время на прочтение
- 1 мин
В российском Орле дроны атаковали ТЭЦ (видео)
Момент взрыва попал на видео, снятое очевидцами.
В Ореле на территории России беспилотники ударили по местной теплоэлектроцентрали.
Информацию об атаке подтвердил губернатор Орловской области Андрей Кличков.
Ранее о серии взрывов в городе стали сообщать местные жители в соцсетях. По их словам, звуки взрывов были слышны в разных районах Орла.
Позже в местных пабликах появилась информация, что объектом атаки стала именно ТЭЦ.
На данный момент официальных данных о последствиях удара нет.
Ранее сообщалось, что на острове Сахалин произошел взрыв на одной из местных теплоэлектроцентралей, в результате чего без электричества и воды остались десятки населенных пунктов.
Мы ранее информировали, что беспилотники атаковали теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) в Клинцах Брянской области России.