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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В российском Орле после взрывов вспыхнул пожар: сообщают об ударе в районе завода "Протон"

По сообщениям местных жителей, под атакой мог оказаться район завода "Протон", однако масштабы возможных повреждений неизвестны.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Атака на Орел

Атака на Орел

В российском Орле сообщают о взрывах и пожаре в районе завода "Протон". В Сети обнародовали кадры, которые называют моментами ракетных ударов и их последствиями.

Об этом сообщает Exilenova+ со ссылкой на местных жителей.

По предварительным сообщениям, атакованный мог быть район промышленного предприятия. Повреждены ли непосредственно его цеха, пока не установлен.

Российские мониторинговые каналы предполагают применение ракет FP-5 Flamingo. Подтверждения типа вооружения и причастности сил обороны Украины в приведенных сообщениях нет.

Напомним, в ночь на 22 октября на территории России прозвучала серия взрывов . Местные жители сообщали об атаках беспилотников сразу в нескольких регионах, в том числе в Московской области.

Ранее мы писали, что благодаря точным ударам по критически важным и труднозаменимым узлам переработки российской нефти Украина вывела из строя существенную часть российских НПЗ, а западные санкции и огромная территория РФ делают невозможным их быстрый ремонт и защиту.

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