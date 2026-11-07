В российском Орле после взрывов вспыхнул пожар: сообщают об ударе в районе завода "Протон"

Атака на Орел

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В российском Орле сообщают о взрывах и пожаре в районе завода "Протон". В Сети обнародовали кадры, которые называют моментами ракетных ударов и их последствиями.

Об этом сообщает Exilenova+ со ссылкой на местных жителей.

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По предварительным сообщениям, атакованный мог быть район промышленного предприятия. Повреждены ли непосредственно его цеха, пока не установлен.

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Российские мониторинговые каналы предполагают применение ракет FP-5 Flamingo. Подтверждения типа вооружения и причастности сил обороны Украины в приведенных сообщениях нет.

Напомним, в ночь на 22 октября на территории России прозвучала серия взрывов . Местные жители сообщали об атаках беспилотников сразу в нескольких регионах, в том числе в Московской области.

Ранее мы писали, что благодаря точным ударам по критически важным и труднозаменимым узлам переработки российской нефти Украина вывела из строя существенную часть российских НПЗ, а западные санкции и огромная территория РФ делают невозможным их быстрый ремонт и защиту.

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