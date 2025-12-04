В российском Орле раздалось до 10 взрывов: местные сообщают об атаке дронов

Беспилотник / © ТСН.ua

Реклама

В российском городе Орел вечером 4 декабря 2025 года местные жители сообщили о громких взрывах и вспышках в небе . По данным российского ресурса SHOT, взрывы были слышны не менее 30 минут в северной и центральной части города. Люди отмечают, что взрывная волна была настолько сильной, что «чуть не вылетели окна».

По предварительной информации, над городом работала система противовоздушной обороны, пытавшаяся сбить беспилотники. Очевидцы утверждают, что БПЛА летели на низкой высоте, над городом виднелись яркие вспышки. Официальных заявлений от российских властей по состоянию на данный момент не поступало.

Кроме того, о серии взрывов сообщают жители Невинномысского Ставропольского края РФ. По словам местных, над городом раздалось по меньшей мере шесть громких ударов, а также была слышна сирена воздушной тревоги.

Реклама

Возможные последствия пока неизвестны.

Напомним, ВСУ в ночь на 28 ноября поразили Саратовский НПЗ в России.

«Зафиксирована серия взрывов, после которых в районе цели наблюдался пожар. Результаты попаданий уточняются», — говорится в сообщении.