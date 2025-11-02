В российском Орле рухнули обломки дрона: жители сообщали об "НЛО"

Обломки дрона упали в Орле

В городе Орел (РФ) силы противовоздушной обороны вроде бы сбили беспилотник над центральной частью города. По предварительным данным, обломки аппарата упали на территорию школы №23.

Местные жители рассказывают, что сначала в небе была видна яркая вспышка и слышен мощный взрыв. Некоторые очевидцы в соцсетях писали, что видели НЛО, после чего к месту происшествия начали прибывать машины скорой помощи и спасатели.

Официальных сообщений о пострадавших пока нет.

Напомним, что ранее в соцсетях сообщалось, что силы обороны Украины ударили по нефтяному терминалу «Роснефти» в Туапсе : уничтожен главный причал экспорта РФ в Азию.