В российском Орле рухнули обломки дрона: жители сообщали об "НЛО"
В российском Орле силы ПВО сбили дрон прямо над центральной частью города – обломки упали на территорию местной школы.
В городе Орел (РФ) силы противовоздушной обороны вроде бы сбили беспилотник над центральной частью города. По предварительным данным, обломки аппарата упали на территорию школы №23.
Местные жители рассказывают, что сначала в небе была видна яркая вспышка и слышен мощный взрыв. Некоторые очевидцы в соцсетях писали, что видели НЛО, после чего к месту происшествия начали прибывать машины скорой помощи и спасатели.
Официальных сообщений о пострадавших пока нет.
