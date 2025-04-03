В российском Петрозаводске вспыхнул судостроительный завод (видео)

Пожар на судостроительном заводе в Петрозаводске

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В Петрозаводске в РФ 3 апреля возник масштабный пожар на Онежском судостроительном заводе. Пострадали люди. Известна предварительная причина возгорания.

Об этом сообщают российские медиа и телеграм-каналы.

В Петрозаводске чрезвычайники получают множество сообщений о пожаре на предприятии на улице Ригачина. Очевидцы заявляют о большом количестве пожарных машин и карет скорой медицинской помощи.

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Возгорание возникло в новом цехе Онежского судостроительно-судоремонтного завода, где хранятся емкости с горючими веществами. Пожар охватил площадь в 1500 кв. м.

По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв газового баллона.

Пострадали двое сварщиков, оказавшихся в эпицентре взрыва. Они находятся в тяжелом состоянии. Позже количество пострадавших возросло до трех.

Черный густой дым виден со всех уголков города. К тушению пожара привлечены более 60 человек и 20 единиц техники.

Заметим, что Онежский завод производит суда «река — море», сухогрузы и занимается их ремонтом. Несколько месяцев назад помощник президента России Николай Патрушев с помпой запускал одну из новых производственных линий предприятия. СМИ тогда рапортовали, что четыре цеха «полностью готовы».

Дата публикации 13:09, 03.04.25 Количество просмотров 3 В России возник пожар на Онежском судостроительном заводе

К слову, 2 апреля стало известно, что в Иркутской области России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3.