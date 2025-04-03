ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
513
Время на прочтение
1 мин

В российском Петрозаводске вспыхнул судостроительный завод (видео)

Взрыв на Онежском судостроительном заводе в РФ привел к масштабному пожару. Ранены рабочие, а город окутал густой дым.

Автор публикации
Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Пожар на судостроительном заводе в Петрозаводске

Пожар на судостроительном заводе в Петрозаводске

В Петрозаводске в РФ 3 апреля возник масштабный пожар на Онежском судостроительном заводе. Пострадали люди. Известна предварительная причина возгорания.

Об этом сообщают российские медиа и телеграм-каналы.

В Петрозаводске чрезвычайники получают множество сообщений о пожаре на предприятии на улице Ригачина. Очевидцы заявляют о большом количестве пожарных машин и карет скорой медицинской помощи.

Возгорание возникло в новом цехе Онежского судостроительно-судоремонтного завода, где хранятся емкости с горючими веществами. Пожар охватил площадь в 1500 кв. м.

По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв газового баллона.

Пострадали двое сварщиков, оказавшихся в эпицентре взрыва. Они находятся в тяжелом состоянии. Позже количество пострадавших возросло до трех.

Черный густой дым виден со всех уголков города. К тушению пожара привлечены более 60 человек и 20 единиц техники.

Заметим, что Онежский завод производит суда «река — море», сухогрузы и занимается их ремонтом. Несколько месяцев назад помощник президента России Николай Патрушев с помпой запускал одну из новых производственных линий предприятия. СМИ тогда рапортовали, что четыре цеха «полностью готовы».

К слову, 2 апреля стало известно, что в Иркутской области России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

Дата публикации
Количество просмотров
513
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie