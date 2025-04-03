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В российском Петрозаводске вспыхнул судостроительный завод (видео)
Взрыв на Онежском судостроительном заводе в РФ привел к масштабному пожару. Ранены рабочие, а город окутал густой дым.
В Петрозаводске в РФ 3 апреля возник масштабный пожар на Онежском судостроительном заводе. Пострадали люди. Известна предварительная причина возгорания.
Об этом сообщают российские медиа и телеграм-каналы.
В Петрозаводске чрезвычайники получают множество сообщений о пожаре на предприятии на улице Ригачина. Очевидцы заявляют о большом количестве пожарных машин и карет скорой медицинской помощи.
Возгорание возникло в новом цехе Онежского судостроительно-судоремонтного завода, где хранятся емкости с горючими веществами. Пожар охватил площадь в 1500 кв. м.
По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв газового баллона.
Пострадали двое сварщиков, оказавшихся в эпицентре взрыва. Они находятся в тяжелом состоянии. Позже количество пострадавших возросло до трех.
Черный густой дым виден со всех уголков города. К тушению пожара привлечены более 60 человек и 20 единиц техники.
Заметим, что Онежский завод производит суда «река — море», сухогрузы и занимается их ремонтом. Несколько месяцев назад помощник президента России Николай Патрушев с помпой запускал одну из новых производственных линий предприятия. СМИ тогда рапортовали, что четыре цеха «полностью готовы».
К слову, 2 апреля стало известно, что в Иркутской области России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3.