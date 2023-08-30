В российском Пскове на аэродроме раздались сильные взрывы: повреждены 4 самолета ИЛ-76 (фото, видео)

Полеты над Псковом и областью в РФ запретили

В России в городе Псков на аэродроме в ночь на 30 августа раздались сильные взрывы. Пропагандисты сообщают о повреждении 4 военно-транспортных самолетов ИЛ-76.

Об этом пишут российские пропагандистские телеграм-каналы. Также в Сети публикуют видео последствий "прилетов".

Российские пропагандисты заявляют, что аэродром в Пскове атаковали неизвестные беспилотники. После этого там разразился сильный пожар. На видео слышны также звуки детонации и стрельба, вероятно, россияне пытались сбить неизвестные воздушные цели. Пропагандисты также пишут о возможном повреждении двух самолетов на аэродроме в Пскове. Впоследствии в России заявили о повреждении уже 4 военно-транспортных самолетов ИЛ-76.

Пожар на аэродроме в Пскове / Фото: из соцсетей

Россияне также сообщают, что якобы дроны также атаковали предположительно Черехинскую военную базу – там дислоцируется 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк. Он участвовал в оккупации Бучи и причастен к зверствам против украинцев. Другая версия – целью ударов была нефтебаза, которая расположена на территории аэродрома в Пскове.

Жители Пскова также сообщают о массированных "прилетах", по их данным на место ударов уже отправились пожарные автомобили.

"Добро пожаловать в 24 февраля, товарищи", — комментирует на одном из видео россиянин.

Также в телеграмм-каналах публикуют другие видео, на которых виден сильный пожар и слышны звуки взрывов.

Местные власти заявили, что "военные отбивают атаку беспилотников". В Пскове добавили, что "пострадавших нет". Несмотря на это, в РФ ограничили полеты над Псковом и областью.

Напомним, Тульскую область РФ атаковали два "украинских" беспилотника.

Читайте также: