В российском Ростове-на-Дону произошла "бавовна" – что известно (видео)

В российском Ростове-на-Дону утром 29 октября произошла "бавовна". Оккупанты заявили о сбитии "воздушной цели".

Как сообщил губернатор области Василий Голубев, "система ПВО отработала в Ростовской области, воздушная цель поражена, последствий на земле нет".

О других подробностях инцидента в Ростовской области пропагандисты, ожидаемо, не сообщают.

Напомним, 29 октября в России беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод (видео).

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