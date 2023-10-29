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В российском Ростове-на-Дону произошла "бавовна" – что известно (видео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
663
Время на прочтение
1 мин
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В российском Ростове-на-Дону произошла "бавовна" – что известно (видео)

В Ростове-на-Дону произошел "хлопок"/Фото: скриншот

Оккупанты заявили о сбитии "воздушной цели".

В российском Ростове-на-Дону утром 29 октября произошла "бавовна". Оккупанты заявили о сбитии "воздушной цели".

Как сообщил губернатор области Василий Голубев, "система ПВО отработала в Ростовской области, воздушная цель поражена, последствий на земле нет".

О других подробностях инцидента в Ростовской области пропагандисты, ожидаемо, не сообщают.

Напомним, 29 октября в России беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод (видео).

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Дата публикации
Просмотры
663
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