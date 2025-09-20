В российском Саратове дроны атаковали местный НПЗ, там загорелся пожар (видео)

Пожар на НПЗ в Саратове

В ночь на 20 сентября неизвестные дроны атаковали российский Саратов, после чего на местном НПЗ возник пожар.

Об этом информируют российские телеграммы-каналы.

По словам местных жителей, около 01:15 и 01:30 они слышали по меньшей мере пять-семь взрывов. Люди также рассказывают о звуке моторов в небе, включены сирены воздушной опасности и вспышки.

Параллельно в соцсетях появились кадры с места событий, на которых виден пожар. Пока точно неизвестно, что именно горит. Отдельные каналы предполагают, что возгорание могло произойти на местном нефтеперерабатывающем заводе, однако подтверждений этому пока нет.

Ранее сообщалось, что российская государственная компания «Транснефть» предупредила о возможном сокращении добычи в результате атак украинских беспилотников на ключевые экспортные порты и НПЗ.

Мы ранее информировали, что в ночь на 16 сентября украинские бойцы ударили по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу РФ.