В российском Саратове горит НПЗ после атаки БпЛА (видео)

Пожар на НПЗ в Саратове

В российском городе Саратов в ночь на 10 августа произошла атака ударных беспилотников на местный нефтеперерабатывающий завод.

Об этом говорится в сообщении местных телеграмм-каналов.

В сообщении указывается, что после атаки БПЛА на НПЗ начался пожар.

Губернатор Саратовской области заявил, что о повреждении на одном из промышленных предприятий.

Кроме того, местные жители публикуют в соцсетях многочисленные фотографии и видео атаки и пожары на нефтеперерабатывающем заводе.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае России на афипском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар после атаки беспилотников.

Мы ранее информировали, что дроны ВСУ остановили работу одного из мощнейших нефтеперерабатывающих заводов России.