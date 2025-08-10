- Дата публикации
В российском Саратове горит НПЗ после атаки БпЛА (видео)
Предприятие атаковали ударные беспилотники.
В российском городе Саратов в ночь на 10 августа произошла атака ударных беспилотников на местный нефтеперерабатывающий завод.
Об этом говорится в сообщении местных телеграмм-каналов.
В сообщении указывается, что после атаки БПЛА на НПЗ начался пожар.
Губернатор Саратовской области заявил, что о повреждении на одном из промышленных предприятий.
Кроме того, местные жители публикуют в соцсетях многочисленные фотографии и видео атаки и пожары на нефтеперерабатывающем заводе.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае России на афипском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар после атаки беспилотников.
Мы ранее информировали, что дроны ВСУ остановили работу одного из мощнейших нефтеперерабатывающих заводов России.