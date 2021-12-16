В российском "Шереметьево" самолет опрокинул поливочную машину: есть пострадавший (видео)

Персонал самолета не заметил столкновения.
В московском аэропорту "Шереметьево" самолет, вылетавший в Мексику, перевернул поливальную машину.
Об этом сообщают Telegram-каналы Baza и Mash.
Отмечается, что самолет задел крылом машину, которая используется для обработки поверхностей незамерзающей жидкости. От удара она опрокинулась на бок.
Как уточняет Mash, персонал самолета не заметил столкновения, а на задымившуюся машину обратили внимание пассажиры. Водителю вызвали скорую.
Telegram канал Mash, водителю вызвали скорую. Люди внутри салона сейчас ждут замены борта. Самолет буксируют.
Известно, что воздушное судно Airbus A350-900 направлялось в мексиканский Канкун. По данным росМИ, самолет принадлежит российской авиакомпании "Аэрофлот".
Напомним, ранее трансконтинентальный самолет Boeing-777 успешно совершил экстренную посадку в Международном аэропорту Москвы "Шереметьево" из-за проблем с двигателем.
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