В российском Сочи из-за сильных ливней погибли по меньшей мере четыре человека, среди них — двое детей

В российском Сочи из-за сильных ливней погибли по меньшей мере четыре человека, среди них — двое детей

Непогода наделала много бед в городе.

Сильные дожди в российском Сочи. Погибли по меньшей мере четыре человека. Среди них — двое детей.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

Отмечается, что еще один человек пропал без вести. Это водитель грузовика, которую смыло водой. Затоплены три сотни домов, из-за схода грунта перекрыта федеральная трасса, а местных просят не садиться за руль. Купаться тоже нельзя — все пляжи закрыты.

Ливни в Сочи начались в воскресенье. Сейчас штормовое предупреждение объявили по всей Кубани.

Новости мира: в российском Сочи из-за сильных ливней погибли по меньшей мере четыре человека

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