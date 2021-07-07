В российском Сочи из-за сильных ливней погибли по меньшей мере четыре человека, среди них — двое детей

Непогода наделала много бед в городе.
Сильные дожди в российском Сочи. Погибли по меньшей мере четыре человека. Среди них — двое детей.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.
Отмечается, что еще один человек пропал без вести. Это водитель грузовика, которую смыло водой. Затоплены три сотни домов, из-за схода грунта перекрыта федеральная трасса, а местных просят не садиться за руль. Купаться тоже нельзя — все пляжи закрыты.
Ливни в Сочи начались в воскресенье. Сейчас штормовое предупреждение объявили по всей Кубани.