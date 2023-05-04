В российском Ставрополе вспыхнул склад топлива: языки пламени поднимаются в небо (фото)

Что стало причиной пожара – не сообщается.
В российском Ставрополе, в 500 км от Украины, на складе горюче-смазочных материалов вспыхнул мощный пожар.
Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.
Как следует из видео, распространенных в социальных сетях, огонь охватил огромные масштабы. Над городом виден густой черный дым. На одном из роликов можно увидеть, как в какой-то момент что-то срывается – и в небо поднимаются языки пламени.
По информации МЧС России, на территории возле завода вспыхнули бочки с мазутом, площадь пожара достигла 500 квадратных метров. На месте пожара работают спасатели, ликвидирующие последствия. Пострадавших вроде бы нет.
Что стало причиной пожара – не сообщается.
Отметим, что Ставрополь – это Северный Кавказ, расположенный от подконтрольной Украине ориентировочно за 500 км.
Напомним, на Кубани ночью 4 мая горел резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода. Вероятная причина – "атака неизвестного беспилотника".
Читайте также: