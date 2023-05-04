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В российском Ставрополе вспыхнул склад топлива: языки пламени поднимаются в небо (фото)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
1736
Время на прочтение
1 мин
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В российском Ставрополе вспыхнул склад топлива: языки пламени поднимаются в небо (фото)

В Ставрополе мощный пожар на заводе топливных материалов. ФОТО: сундуки с видео

Что стало причиной пожара – не сообщается.

В российском Ставрополе, в 500 км от Украины, на складе горюче-смазочных материалов вспыхнул мощный пожар.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Как следует из видео, распространенных в социальных сетях, огонь охватил огромные масштабы. Над городом виден густой черный дым. На одном из роликов можно увидеть, как в какой-то момент что-то срывается – и в небо поднимаются языки пламени.

По информации МЧС России, на территории возле завода вспыхнули бочки с мазутом, площадь пожара достигла 500 квадратных метров. На месте пожара работают спасатели, ликвидирующие последствия. Пострадавших вроде бы нет.

Что стало причиной пожара – не сообщается.

В Ставрополе мощный пожар на заводе топливных материалов. ФОТО: сундуки с видео / ©
В Ставрополе мощный пожар на заводе топливных материалов. ФОТО: сундуки с видео

Отметим, что Ставрополь – это Северный Кавказ, расположенный от подконтрольной Украине ориентировочно за 500 км.

Ставрополь на карте. ФОТО: сундуки / ©
Ставрополь на карте. ФОТО: сундуки

Напомним, на Кубани ночью 4 мая горел резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода. Вероятная причина – "атака неизвестного беспилотника".

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Дата публикации
Просмотры
1736
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