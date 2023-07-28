В российском Таганроге произошел мощный взрыв: под завалами могут быть раненые (фото, видео)

В центре Таганрога раздался мощный взрыв. Там, вероятно, взорвалась ракета, и есть пострадавшие.

Об этом сообщает губернатор Ростовской области РФ Василий Голубев и российские пропагандистские СМИ.

По словам Голубева, инцидент произошел по адресу пер. Лермонтовский, 22, возле кафе "Чехов сад". Там взорвалась ракета, а под завалами могут находиться люди.

"На месте работают спасатели. Погибших нет. Есть несколько пострадавших, к которым выехали бригады скорых. Четыре человека получили легкие ранения от разбитого стекла. Информация об ущербе уточняется", — говорит губернатор.

Взрыв в российском Таганроге 28 июля (7 фото)

Из разных источников известно, что пострадавших якобы 15, у большинства из них осколочные ранения, однако трое находятся в тяжелом состоянии, госпитализировали 7 человек.

В свою очередь местные говорят, что взрыв был настолько сильным, что в домах рядом осыпалась штукатурка и вылетели окна. Очевидцы публикуют фото и говорят, что на месте взрыва образовались воронки масштабами 5 на 5 метров.

В российском Таганроге произошел мощный взрыв: видео

Напомним, 24 июля, в Москве раздались взрывы В 04:00 звуки взрывов были слышны в разных районах города. В России традиционно обвинили ВСУ в атаке. В сообщении Минобороны РФ отмечается, что якобы была "прекращена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя беспилотными летающими объектами на территории города Москвы".

На следующий день, 25 июля, российский Следственный комитет открыл уголовные дела о терроризме из-за атак беспилотников на Москву и временно аннексирован Крым.

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