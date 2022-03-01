В российском Таганроге взорвали военный самолет: по аэродрому выпустили ракеты

Очевидцы сняли на видео и выложили в Интернет ролики, на которых видно, что в районе аэродрома, на котором стоит летательный объект, что-то горит.

В Таганроге Ростовской области на аэродром упали две ракеты. Пылает военный самолет ИЛ-76.

Об этом пользователи сообщили в соцсетях.

Очевидцы сняли на видео и выложили в Интернет ролики, на которых видно, как в районе аэродрома, на котором стоит летательный объект, что-то горит. Голос за кадром тем временем говорит, что на аэродром упали ракеты.

“Таганрог, Мариупольское шоссе. Только что раз****ли военный аэропорт. *****ло прям хорошо”, — говорил мужчина за кадром.

На другом же ролике видно, как на аэродроме стоит, предположительно, военный самолет, из которого идет дым. Действительно ли это ИЛ-76 — неизвестно. Также пока неясно, кто выпустил ракеты.

Напомним, что украинцев просят сообщать о российской военной технике в своих городах и селах. Для этого Сухопутные войска Вооруженных сил Украины обнародовали перечень опознавательных знаков врага.