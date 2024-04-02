В российском Татарстане БПЛА атаковали завод по производству "Шахедов" (взрывные видео)

В российском Татарстане во вторник, 2 апреля, на заводе, где собирают ударные дроны-камикадзе "Шахед", раздались взрывы. Предприятие было атаковано беспилотниками.

Видео атаки публикуют в ряде российских телеграмм каналов и пабликов.

Как пишут российские паблики, на территорию завода "Алабуга" упали три дрона. В результате удара в двух домах местного общежития выбиты стекла и двери. Также есть пострадавшие.

Местные власти отреагировали и сообщили, что атака была совершена на предприятия в Елабуге и Нижнекамске.

"Сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге, к сожалению, пострадали в результате разрушения помещения. Им предоставляется вся необходимая помощь", — цитируют Татарстана Рустама Миниханова.

В российском Татарстане беспилотники атаковали завод, где собирают "Шахеды"

Кто атаковал завод по производству "Шахедов" — СМИ

Издание РБК-Украина со ссылкой на источник в спецслужбах утверждает, что в атаке в Татарстане причастна украинская разведка.

По словам собеседника, под уда попал завод из сборника дронов-камикадзе "Шахед", которые россияне маркируют под "Герань-2". В результате удара есть значительные разрушения производственных мощностей.

Напомним, 1 апреля в Екатеринбурге горит один из самых масштабных оборонных заводов Российской Федерации "Уралмашзавод". Это главное предприятие России по производству буровых установок и другого горнодобывающего оборудования, используемого в так называемой "СВО".

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