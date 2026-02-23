В российском Татарстане дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию «Калейкино»

Пожар

В ночь на 23 февраля жители Татарстана сообщили о нескольких взрывах над Альметьевском. В городе видели вспышки в небе и зафиксировали возгорание в одном из районов.

Об этом пишут российские телеграммы-каналы.

По их данным, над городом раздалось от пяти до семи взрывов. Первый якобы произошел около четырех часов утра. После этого местные жители сообщили о задымлении и пожаре.

Ранее в регионе объявляли угрозу атаки беспилотников. Также временно ограничивали работу аэропортов в Казани и Нижнекамске.

Украинский мониторинговый ресурс Exilenova+ сообщил, что под ударом, вероятно, могла оказаться нефтеперекачивающая станция «Калейкино».

НПС «Калейкино» является одной из ключевых станций в системе магистральных нефтепроводов РФ. Она входит в структуру Транснефть и обеспечивает перекачку нефти из месторождений Татарстана и соседних регионов в направлении центральной части России и экспорта.

Ранее сообщалось, что в сети появились изображения последствий удара дронов СБУ, повторно поразивших крупнейший в Черноморском регионе РФ нефтяной терминал «Таманнефтегаз».

Мы ранее информировали, что Еврокомиссия настаивает на четком графике возобновления работы нефтепровода «Дружба», поврежденного Россией в январе.