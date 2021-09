В российском учебнике для шестиклассников нашли ссылку на порносайт

Среди иллюстраций в учебнике по английскому языку разместили также фото и данные известной порноактрисы.

Российское издательство "Просвещение" приостановило выпуск пособия по английскому языку Spotlight для шестого класса, трижды переиздавался — в 2008, 2014 и 2021 годах. Среди иллюстраций в нем нашли ссылку на порносайт.

Об этом сообщает в понедельник, 13 сентября, агентство ТАСС.

Проверять содержание учебника в издательстве начали после того, как на скандальную ситуацию обратили внимание родители школьников. Они сфотографировали пикантнту страницу в Spotlight и этот

снимок быстро разошелся сначала в родительских чатах, а затем и в соцсетях.

Как оказалось, в разделе Who are you? ( "Кто ты?") Есть ссылка на сайт под названием Cuckold Phone Sex: My 2nd Best Customer ( "Номер для куколд-секса: мой второй лучший клиент»). На нем показаны три порнографические изображения, порнорозповиди и видео с танцем.

Как выяснили журналисты, этот домен часто менял владельцев, последний раз — в июне 2021 года. Ранее сайт был посвящен "Национальной спортивной конференции геев" в Бостоне.

Кроме того, в этом учебнике в иллюстрации с примером идентификационной карточки жителя ЕС указаны данные известной порноактрисы.

Издательство изъяло ссылки из изданию учебника в 2022 году и обратилось в Роскомнадзор с просьбой заблокировать указанный в учебнике Интернет-ресурс.

Напомним, ранее украинские правоохранители заблокировали порносайт, ссылки на который было в учебнике по украинскому языку для 10 класса.

