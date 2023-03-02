В российском Ульяновске в ангаре взорвался самолет Ил-76: что известно

Шесть работников предприятия пострадали. Один погиб от полученных травм.

В городе Ульяновск Российской Федерации на авиаремонтном заводе прогремел взрыв.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

По неофициальной информации, в ангаре авиаремонтного завода взорвался военно-транспортный самолет Ил-76 МД.

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Шесть работников предприятия пострадали. Один погиб от полученных травм.

Город Ульяновск расположен на реке Волга между Казанью и Самарой.

Ранее в Белгородской области России разбился самолет Минобороны РФ.

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