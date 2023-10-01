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В российском Владивостоке санкции ЕС ударили по водителям – в городе отключили паркоматы

В российском Владивостоке санкции ЕС ударили по водителям – в городе отключили паркоматы

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
298
Время на прочтение
1 мин
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В российском Владивостоке санкции ЕС ударили по водителям – в городе отключили паркоматы

Паркомат

Паркоматы остановили работу из-за санкций Евросоюза.

В городе Владивосток, Россия, с 1 октября выключили паркоматы, установленные в центре города, из-за санкций Евросоюза.

Об этом пишет "Медуза".

Так, оператор паркоматов в городе "Цифровое Приморье" заявил, что был вынужден отключить их после того, как компания Flowbird сообщила о прекращении поддержки программного обеспечения и аппаратной части паркоматов в России из-за санкций, наложенных Евросоюзом.

Flowbird – французская компания, специализирующаяся на системах оплаты и продаже билетов для автостоянок и систем общественного транспорта.

Напомним, ГУР подтвердило попадание в стоянку вертолетов в Сочи.

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298
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